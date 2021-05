Anche Rita Pavone ieri sera è stata una attenta telespettatrice di Amici 20 che ha visto trionfare Giulia Stabile seguita da Sangiovanni che si è portato a casa il premio nella sua categoria.

Rita Pavone “critica” la finale di Amici 20 e Sangiovanni: ecco cosa ha detto

Su Twitter Rita Pavone ha detto la sua proprio su Sangiovanni, reputandolo una “copia” della sua amica Madame che lo ha presentato alla Sugar di Caterina Caselli:

Sangiovanni è il corrispondente maschile di Madame. Anche nella gestualità. Separati alla nascita.

Non so se quello della Pavone sia stato un complimento, eppure non è passato come tale. Spazio anche per le considerazioni su Giulia Stabile e Alessandro Cavallo:

Fingere di non vedere che c’è una totale disparità di talento tra danzatori e cantanti sarebbe una menzogna. Per una volta si dia a chi lo merita il giusto valore. Alessandro è straordinario e Giulia lo è altrettanto. Meriterebbero entrambi la finalissima.

Poi, dopo l’eliminazione del ballerino, la cantante ha concluso:

Sono veramente dispiaciuta per Alessandro. Un talento vero e speciale. Penso che tra le testate giornalistiche presenti avrebbero dovuto esserci anche degli esperti di danza,i quali,invece di riferirsi ad una ballerina x la sua risata, parlasse del suo modo di danzare.

Cosa ne pensate delle sue parole?