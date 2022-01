Vi ricordate quando Eva Henger ha smascherato Francesco Monte all’Isola dei Famosi? “Ha portato la troca nel programma…”, ha tuonato (diventando un meme). In queste ore pare che Barù abbia fatto la stessa cosa nella Casa del Grande Fratello Vip.

Barù si è fumato una canna al Grande Fratello Vip?

Barù si sarebbe fatto una canna al GF Vip (in giardino o in sauna). Tra coloro che hanno confermato l’accaduto emergono: Miriana, Jessica e Sophie (chiamata in confessionale proprio per questo motivo).

Mentre le ragazze parlavano del “canna-gate”, la regia del reality show ha prontamente censurato la scena (ma era troppo tardi ed i miei amici di Twitter hanno riportato tutto).

Pagherei non so cosa per vedere Eva Henger varcare la porta rossa del GF Vip questo lunedì sera…

Spiegate ad alcuni concorrenti che esiste anche l’erba legale acquistabile quasi ovunque ormai. #gfvip

Grazie Barù per il CANNA GATE comunque! — Il Fra codice ~⚡ (@SalemTheCat18) January 1, 2022

JESSICA HA APPENA CONFERMATO LA CANNA DI BARÙ QUINDI QUELLO CHE STAVAMO DICENDO CHE MIRIANA SI INVENTAVA COSA DOVE SONO? e hanno pure censurato #gfvip — trevisana (@lavunke) January 1, 2022