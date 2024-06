Il cane Paloma e i figli, Fedez svela cosa è cambiato dopo la separazione da Chiara Ferragni: “Mi gira il caz*o”

Fedez continua ad essere al centro della polemica. Con la separazione dalla moglie Chiara Ferragni, la vita del rapper è radicalmente cambiata. Fino a pochi mesi fa era un padre (apparentemente) felice e da pochi mesi era arrivato un nuovo membro della famiglia, ovvero il bellissimo cucciolo femmina di Golden Retriever, Paloma.

Il cane Paloma e i figli: parla Fedez

In un primo momento Paloma era diventata oggetto di foto, Stories e video da parte della coppia ma dopo la fine della loro relazione qualcosa è cambiato. Paloma, ad esempio, si è trasferita momentaneamente in casa di Riccardo Nicoletti, marito di Francesca Ferragni. Era lui ad occuparsi del cane in assenza di Chiara.

Adesso però, Paloma ha fatto ritorno nell’attico dell’influencer dove vive con i due figli e sui social, ma non la si vede più con Fedez. Cosa è cambiato nella vita del rapper?

Proprio Fedez di recente è stato oggetto di polemiche, in seguito ad una sua ospitata in una diretta Twitch de Il Rosso, in riferimento ad una sua reazione su Paloma. Nelle passate ore però ha potuto spiegare la sua reazione, ospite sempre su Twitch in una diretta con GrenBaud.

Il rapper ha svelato cosa è cambiato negli ultimi mesi, sia in merito alla gestione dei figli che del cane Paloma. Sul primo aspetto ha svelato:

Ogni quanto vedo i miei figli? Dipende dagli impegni lavorativi ma cerco, stando almeno tre volte a settimana… argomento complicato ma diciamo che sto lottando per vederli il più possibile.

Parlando di Paloma, Fedez ha smentito di avere animali domestici e ha risposto alle critiche ricevute dopo la sua reazione nella diretta del Rosso:

Avevo un cane di cui mi prendevo prevalentemente cura io, se non esclusivamente. E non lo vedo più. Mi gira il caz*o […] La prossima volta dirò ‘avevo un cane non me lo fanno più vedere e mi rode il cul* perché non ne capisco le ragioni’.