Non tutte le ciambelle riescono col buco. E, proprio per questo motivo, il daytime del Grande Fratello Vip delle 18 che andava in onda su Italia 1, è stato cancellato da Mediaset, parola di Davide Maggio.

Complici i bassi ascolti, con una media attorno al 2% di share e ultimamente persino in calo (l’ultimo daytime trasmesso venerdì scorso si è fermato all’1.8%), in una fascia oraria – quella che precede Studio Aperto delle 18.30 – ostica per Italia 1, Mediaset ha deciso di chiudere la finestra delle 18.00 con il reality, mantenendo unicamente la striscia quotidiana delle 13.10 (a questo punto inedita e non più una replica) e quella delle 16.40 su Canale 5, oltre alla diretta no-stop di Mediaset Extra.

Decisione inevitabile anche perché sono anni che i reality in quella fascia faticano. Eppure Italia 1, che non certo fa faville in daytime, avrebbe potuto sfruttare meglio il programma, spostandolo in una fascia oraria diversa (in passato in contemporanea andavano anche in onda lunghi talk sul GF a Pomeriggio Cinque) e arricchendo lo spazio di immagini inedite.