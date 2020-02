Can Yaman in quarantena per il Coronavirus?

Can Yaman è in quarantena per il Coronavirus? Secondo ciò che riporta Comingsoon.it, l’attore turco potrebbe essere stato messo in isolamento dopo la sua visita in Italia nel salotto di Live Non è la d’Urso che, proprio domenica, era senza pubblico.

L’attore di Cherry Season e Bitter Sweet è stato ospite di Barbara d’Urso lo scorso 23 febbraio, facendo impazzire il pubblico da casa ed anche la conduttrice. Il bellissimo Can Yaman è quindi arrivato a Milano proprio nel momento più “caldo” del Coronavirus, con tutti i casi che si sono palesati nel corso di queste giornate in Lombardia.

Ecco cosa scrive – ancora – Comingsoon:

A quanto pare la cautela usata non è bastata a tranquillizzare la Turchia. La disponibilità dell’attore che non ha rifiutato autografi, baci e selfie con le sue fan – prima dell’ingresso negli studi – ha messo in allarme, soprattutto dopo che è stata chiarita la portata dell’epidemia.

Nonostante questa indiscrezione, sulla possibile quarantena di Can Yaman non è però arrivata nessuna conferma ma nemmeno alcuna smentita:

La news è partita proprio da pagine social e siti turchi, arrivando di “click in click” fino a noi, rimaniamo dunque in attesa di una ufficializzazione della notizia, sperando che si tratti solo di un fake.

Staremo a vedere se l’attore darà delle news direttamente tramite i suoi canali social.