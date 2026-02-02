Can Yaman a Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo Conti

Can Yaman salirà sul palco dell’Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026. L’attore turco sarà tra gli ospiti dell’edizione guidata da Carlo Conti, segnando così il suo ritorno sulla televisione italiana dopo le notizie circolate a inizio gennaio sul suo arresto. L’annuncio è arrivato direttamente dal conduttore, che ha scelto i social per svelare la presenza dell’attore con un post ironico in cui appare nei panni di Sandokan grazie a un fotomontaggio.

La partecipazione di Yaman arricchisce ulteriormente il cast del secondo Festival consecutivo affidato a Conti, che nelle scorse settimane aveva già ufficializzato la presenza di artisti come Laura Pausini e Achille Lauro. L’attore sarà protagonista della serata inaugurale di martedì 24 febbraio, aprendo una settimana che vedrà Sanremo al centro dell’attenzione mediatica fino al 28 febbraio.

Il pubblico italiano ha recentemente ritrovato Can Yaman nel ruolo di Sandokan, personaggio simbolo dell’immaginario televisivo nazionale, protagonista dell’omonima serie prodotta dalla Rai. Nel progetto l’attore ha lavorato al fianco di Alessandro Preziosi, interprete di Yanez, sotto la regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Proprio questo ruolo sarà al centro della sua apparizione sanremese, con un ritorno ideale alla Tigre della Malesia che ha segnato una nuova fase della sua carriera internazionale.

La presenza al Festival potrebbe trasformarsi anche in un’occasione per anticipare novità sulla seconda stagione della serie, le cui riprese dovrebbero partire tra la primavera e l’estate del 2026. Un dettaglio che rende l’evento ancora più significativo è l’anniversario che cadrà nello stesso anno: mezzo secolo dalla messa in onda della prima storica versione di Sandokan, interpretata da Kabir Bedi e diretta da Sergio Sollima, diventata un vero e proprio fenomeno culturale negli anni Settanta.

Con l’arrivo di Can Yaman sul palco dell’Ariston, Sanremo 2026 si prepara dunque a intrecciare musica, televisione e memoria collettiva, puntando ancora una volta su volti capaci di parlare a pubblici diversi.