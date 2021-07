Campioni d’Europa: Zayn non la prende bene, l’ex On Direction ci chiama “Italia sporcacciona”

Un tweet in lingua italiana di Zayn Malik, ex componente degli One Direction, ha acceso le polemiche: “Perché l’italia è così sporcacciona?”, ha scritto il cantante durante la finale di Euro 2020 con protagonisti i nostri Azzurri contro l’Inghilterra.

perché l’italia è così sporcacciona? — zayn (@zaynmalik) July 11, 2021

Campioni d’Europa: Zayn non la prende bene e offende l’Italia

In tanti dall’Italia gli hanno risposto, a partire da Andrea Delogu: “Senti sei stato il primo ad abbandonare la barca dei tuoi amici 1D. Non prendiamo lezioni dai traditori”.

Senti sei stato il primo ad abbandonare la barca dei tuoi amici 1D. Non prendiamo lezioni dai traditori. — Andrea Delogu (@andreadelogu) July 11, 2021

Epica anche la e isposta di Fedez, che ha pubblicato una foto di Leone arrabbiato.

Zayn, che dirti: siamo ufficialmente Campioni d’Europa, fattene una ragione baby.