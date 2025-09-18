Camihawke ufficializza la relazione con Tananai: il video

Negli ultimi tempi si è parlato molto della possibile relazione tra Camilla Boniardi, conosciuta come Camihawke, e il cantante Tananai. I due sono stati notati in più occasioni negli stessi luoghi e questo ha alimentato le ipotesi di una storia d’amore tra loro. Fino ad ora, entrambi avevano scelto di non commentare pubblicamente i rumors, mantenendo la massima riservatezza sulla propria vita sentimentale.

Tuttavia, in una recente intervista rilasciata a Fanpage, Camihawke ha deciso di rompere il silenzio, parlando apertamente sia del suo attuale momento personale che della fine della lunga relazione con Aimone Romizi, frontman della band Fast Animals and Slow Kids, con cui è stata legata per ben sette anni.

La rottura dopo sette anni

“È molto difficile riassumere una storia lunga sette anni. Dopo sette anni non c’è mai una vera persona che lascia l’altra: ci sono delle consapevolezze, si acquisiscono delle convinzioni, si fanno dei tentativi. Se i tentativi non riescono a un certo punto ci si guarda, si rispetta l’amore che c’è stato e si capisce che forse si fa meglio separandosi che continuando sulla stessa strada. Nel nostro caso non c’è stato nessun avvenimento, nessuna goccia che ha fatto traboccare il vaso. È stata una un’acquisizione di consapevolezza arrivata nel tempo”.

Camilla ha anche spiegato perché lei e Aimone abbiano scelto di non rendere pubblica la separazione attraverso i social, preferendo gestire il tutto in modo più discreto:

“Ci sembrava giusto così, perché non avevamo voglia di speculazioni. A domanda non ho mai fatto mistero, ma non mi va di fare il video in cui riassumo sette anni in 30 minuti e le persone scrollano. Non è quella l’importanza che voglio dare a una storia d’amore importante. È finita e nella vita si supera tutto: c’è stato il dolore ma la vita è così, si va avanti”.

Ufficializza con Tananai, il video

Infine, Camihawke ha confermato i sospetti che circolavano sulla sua frequentazione con Tananai, lasciando intendere che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Senza entrare nei dettagli, ha preferito però mantenere un certo riserbo:

“Beh, diciamo che è un periodo dove sono molto felice. Non non mi va di raccontare troppo, perché comunque sono argomenti delicati, sono coinvolte persone, però è un bel momento, sono felice, sto riacquistando serenità. È stata una bella scoperta e ovviamente è da capire. Però sono felice. Capisco la curiosità e l’accetto, però chiedo anche di rispettare i limiti di ciò che si vuole raccontare, perché penso sia anche importante proteggere alcune cose. Ho esposto tanto della mia vita per tanti anni, lo rifarei, è stato stupendo, però adesso ho un’altra età, sono cambiate alcune cose. Ho capito quali sono i pro e i contro di questo tipo di esposizione e forse ho voglia di provare anche a vivere qualcosa più nel privato. Non c’è nessun mistero, semplicemente la mia vita è già molto esposta; se c’è una piccola parte che posso tenere più protetta, perché è una parte a cui tengo molto, ci provo”.

