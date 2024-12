Calzino gate al Grande Fratello: Jessica smonta tutto, cosa ha fatto il compagno di Calvani – VIDEO

Il Grande Fratello continua a essere terreno fertile per dinamiche complesse, e il cosiddetto Calzino-gate è l’ultimo episodio a catturare l’attenzione degli spettatori. Protagonisti del momento sono Luca Calvani, Jessica Morlacchi, e il compagno di Luca, Alessandro, con un intreccio di sentimenti, sospetti e messaggi misteriosi.

L’ambiguo rapporto tra Luca e Jessica al GF

Durante la puntata del 23 dicembre, Jessica Morlacchi ha confessato di aver frainteso alcune attenzioni di Luca Calvani, pensando che potessero nascondere un interesse più profondo. La loro complicità, però, ha sollevato dubbi non solo in Jessica, ma anche tra gli spettatori e persino nel compagno di Luca, Alessandro.

Jessica ha ammesso di essersi sentita oltrepassare un limite da Luca, tanto da pensare che il suo comportamento potesse mettere in discussione il rapporto con Alessandro. L’attore, dal canto suo, si è difeso, sostenendo che Jessica stia esagerando e cercando di “rovinare” il loro legame.

Il messaggio di Alessandro

A complicare ulteriormente la situazione è arrivato un messaggio di Alessandro, inviato direttamente al programma. Il compagno di Luca ha espresso la sua fiducia, ma con una chiara richiesta:

“Non dare modo a nessuno di mettere in discussione chi siamo. Difendici. Ho bisogno che tu chiarisca la tua situazione, perché io non posso farlo.”

Le parole di Alessandro hanno commosso Luca, che ha dichiarato di voler onorare e amare il suo compagno, ammettendo però di aver fatto qualche “follia” durante la settimana.

I bigliettini nei calzini: verità o esagerazione?

Durante il confronto, un ulteriore colpo di scena è arrivato da Shaila Gatta, che ha menzionato i presunti bigliettini nascosti nei calzini di Luca trovando conferma in Mariavittoria. Secondo le voci, questi messaggi, provenienti dall’esterno da Alessandro, avrebbero contenuto istruzioni sorprendenti, come:

“Esagera, sogna, fatti la storia con Jessica.”

ATTENZIONE! Mariavittoria nel live sta dicendo che il fidanzato di Calvani ha mandato un bigliettino nei calzini scrivendo di farsi una storia con Jessica.#GrandeFratello — Grande Fratello Forum (@gf_forum) December 23, 2024

Le parole di Jessica: “Ti hanno graziato”

Dopo il confronto, Jessica ha confidato a Luca, credendo di non essere in diretta, che il GF lo avesse “graziato”. Secondo lei, l’attore avrebbe scelto di riappacificarsi con lei per paura di ulteriori rivelazioni, alludendo al fatto che la vicenda dei messaggi nei calzini fosse stata tenuta nascosta.

Mariavittoria Minghetti ha rincarato la dose, sottolineando:

“Brava, è la verità.”