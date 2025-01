Luca Calvani difende Helena Prestes dopo la rissa con Jessica Morlacchi, spunta un retroscena inedito: “Mi ha dato una spallata!” – VIDEO

La tensione nella Casa del Grande Fratello ha raggiunto livelli altissimi durante una lite violenta tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes. Dopo una serie di insulti, la modella brasiliana ha perso il controllo, lanciando un bollitore pieno d’acqua verso la ex cantante dei Gazosa. Un gesto che ha scatenato il caos e richiesto l’intervento degli altri concorrenti per calmare le due donne.

L’intervento di Luca Calvani a difesa di Helena

A fine serata, Luca Calvani ha preso la parola per difendere Helena, spiegando come la modella abbia subito pressioni costanti negli ultimi mesi:

Ci credo che l’hai probabilmente esasperata perché io mi ci rivedo. Una che ti chiama ‘imbecille’ tre volte di fila probabilmente ti esaspera… Il pane avanzava, quindi come è possibile? Jessica, se ti senti che lei ti sta aggredendo lo devi dire. Lei proprio ha subito due mesi che noi ce li sogniamo.

Un discorso che ha evidenziato come le dinamiche della Casa abbiano messo Helena sotto pressione per un periodo prolungato.

Jessica Morlacchi si difende e lancia nuove accuse

Jessica, dal canto suo, non ha accettato le critiche e ha ribattuto con fermezza, portando alla luce un episodio inedito:

Io l’ho esasperata? Mi ha tolto il pane dalle mani. Io già gli ho abbonato una spallata. Lo sapete che mi ha dato una spallata quattro giorni fa? Non l’ho detto a nessuno. Perché non l’ho detto? Perché spero che lei spetta.

L’ex cantante dei Gazosa ha così ribadito di sentirsi vittima di comportamenti aggressivi da parte di Helena, sottolineando come questi episodi si siano verificati più volte senza essere denunciati.

Un Grande Fratello sempre più teso

Lo scontro tra Jessica e Helena ha acceso un dibattito non solo all’interno della Casa, ma anche tra il pubblico e sui social, dove in molti si chiedono se la produzione prenderà provvedimenti per calmare le acque. Intanto, le dinamiche tra i concorrenti sembrano sempre più esplosive, alimentando tensioni che rischiano di degenerare ulteriormente.