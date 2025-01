Non solo Calvani, in tanti contro il ripescaggio di Jessica al Grande Fratello: “È inaccettabile!”, la reazione

La decisione di ripescare Jessica Morlacchi nella Casa del Grande Fratello ha scatenato una bufera tra gli inquilini. A puntare il dito è soprattutto Luca Calvani, che ha manifestato apertamente il suo dissenso durante un confronto acceso. L’attore ha definito “inaccettabile” il ritorno della cantante, che aveva deciso di lasciare volontariamente il gioco.

Calvani contro la decisione del Grande Fratello: “Chi si ritira, resta fuori!”

“Chi si ritira non può rientrare, è una questione di rispetto” ha tuonato Calvani. Secondo l’attore, permettere il rientro di Jessica sarebbe un messaggio sbagliato sia per i concorrenti che per il pubblico. Ha poi aggiunto: “Se fosse così facile, ci ritiravamo tutti e tornavamo quando ci conveniva!”.

Luca su Jessica: “Una persona che si ritira.. Sennó ci potevamo ritirare anche noi e andare a fare la settimana bianca e poi si tornava.. All’isola dei famosi se ti ritiri non torni neanche in studio” SENTO SOLO VERITÀ#grandefratello #helevier #zelenapic.twitter.com/GviUFgSYmb — sisonokevin (@si_sonokevin) January 21, 2025

Jessica e gli altri ripescati: il web si divide

Non solo Jessica, ma anche altri ex concorrenti sono rientrati nella Casa, come Helena Prestes. Questo ha alimentato le polemiche, non solo tra i partecipanti ma anche tra gli spettatori.

Lorenzo, un altro inquilino, ha espresso un punto di vista diverso, sostenendo che fosse più grave il rientro di Helena, eliminata direttamente dal televoto: “Helena è stata votata fuori dal pubblico, questo dovrebbe bastare. Jessica, invece, non è mai stata eliminata”.

Le tensioni nella Casa non si sono fermate qui. Secondo molti utenti sui social, la regia avrebbe censurato alcune conversazioni durante le quali i concorrenti manifestavano il proprio disappunto per il ripescaggio. Tra i più critici, Tommaso Franchi e Giglio, che avrebbero suggerito un cambio radicale di strategia: “Se continua così, si va in anarchia!” ha esclamato Tommaso, palesando il malcontento generale.