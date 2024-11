Çağla Demir, chi è Banu di Endless Love: fidanzato e vita privata

Il pubblico italiano continua ad avere l’opportunità di conoscere meglio Çağla Demir, l’attrice turca che ha conquistato i cuori dei telespettatori con il suo ruolo di Banu nella serie Endless Love.

Sabato 7 settembre Çağla ha fatto il suo debutto nel salotto di Verissimo, dove si è raccontata per la prima volta al pubblico italiano.

Nata nel 1992 a Bursa, una delle più grandi città della Turchia situata nella regione di Marmara, Çağla Demir ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella.

La sua bellezza naturale e il suo portamento elegante l’hanno rapidamente portata sotto i riflettori, ma è stata la passione per la recitazione a definire il suo percorso professionale.

Dopo aver studiato recitazione e perfezionato le sue abilità, Çağla ha fatto il suo ingresso nel mondo delle serie TV turche, un settore in forte espansione e sempre più apprezzato a livello internazionale.

È però con il ruolo di Banu in Endless Love (Kara Sevda in originale) che Çağla Demir ha ottenuto il riconoscimento internazionale. La serie, un drama romantico che ha catturato l’attenzione del pubblico in numerosi paesi, tra cui l’Italia, ha permesso all’attrice di mostrare tutto il suo talento in un personaggio complesso e sfaccettato.

Nella trama di Endless Love, Banu si trova al centro di un intricato triangolo amoroso.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la Demir ha raccontato il tira e molla con il fidanzato:

“Con il mio fidanzato siamo stati insieme dal 2015 al 2018 poi ci siamo lasciati per sei anni, ma siamo sempre rimasti in ottimi rapporti. Quest’anno ci siamo ritrovati”, racconta Çağla Demir a Verissimo.

Parlando del futuro insieme, ha aggiunto: “Ci pensiamo, ma siamo tornati insieme da poco, per il momento stiamo cercando di capire come vanno le cose. Dopo una separazione così lunga è come se fossimo due persone diverse. Siamo sempre gli stessi, ma ci siamo evoluti”.

L’apparizione di Çağla Demir a Verissimo ha rappresentato un’occasione unica per i fan italiani di scoprire l’attrice dietro il personaggio di Banu.

Nel corso dell’intervista Çağla ha condiviso aneddoti sul set di Endless Love, rivelazioni sulla sua vita personale e professionale, e forse qualche anticipazione sui suoi progetti futuri.

Nel corso del nuovo appuntamento di sabato 2 novembre 2024, la bella attrice tornerà nuovamente nel salotto di Silvia Toffanin.