Cachet Sanremo 2025, quanto guadagna Carlo Conti e le cifre percepite dai cantanti ed i co-conduttori

Carlo Conti annuncia i co-conduttori della prima serata di Sanremo 2025. Ma quali sono i cachet del conduttore, dei suoi compagni di palco e dei cantanti in gara? Le cifre sono da capogiro.

Il Festival di Sanremo 2025 prende sempre più forma, compresi i cachet. Con un annuncio a sorpresa, Carlo Conti ha ufficializzato i co-conduttori della prima serata: Gerry Scotti e Antonella Clerici. La rivelazione è arrivata in diretta su Rai 1, durante una telefonata in collegamento con È sempre mezzogiorno, il programma condotto dalla stessa Clerici.

Cachet Sanremo 2025, quanto guadagna Carlo Conti

“Due amici di lunga data”, li ha definiti Conti, che li affiancherà sul palco dell’Ariston per l’apertura della kermesse. Ma le novità non finiscono qui: la prima serata vedrà la partecipazione di Jovanotti in qualità di super ospite.

Oltre alla conduzione, però, c’è un altro tema che ogni anno suscita grande curiosità: quanto guadagnano i protagonisti del Festival? Ecco un’analisi sui compensi di presentatori e artisti in gara.

Le cifre ufficiali non sono mai rese note, ma secondo indiscrezioni, il compenso di Carlo Conti per l’intera settimana del Festival si aggirerebbe attorno ai 500.000 euro. Una somma che comprende sia la conduzione delle cinque serate in prima serata su Rai 1, sia il lavoro preparatorio come direttore artistico iniziato mesi prima.

Va ricordato che Sanremo è uno degli eventi più seguiti in Italia e genera introiti pubblicitari multimilionari per la Rai, giustificando investimenti di questo calibro. Le cifre rientrano perfettamente nella media dei cachet percepiti dai conduttori delle edizioni precedenti, compresi quelli di Amadeus.

Sanremo 2025, quanto guadagnano i co-conduttori

Carlo Conti ha scelto di farsi affiancare da quattro volti noti dello spettacolo: oltre a Gerry Scotti e Antonella Clerici nella prima serata, saliranno sul palco Alessandro Cattelan – che condurrà anche il DopoFestival e ha già seguito Sanremo Giovani – e Alessia Marcuzzi. Per l’ultima serata, invece, è atteso un ospite a sorpresa.

Per quanto riguarda i cachet, anche qui le cifre ufficiali non sono state confermate. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, Rai avrebbe stabilito un compenso fisso di 25.000 euro per ciascun co-conduttore. Tuttavia, alcuni rumors suggeriscono che la somma effettiva possa essere più elevata.

Cachet dei cantanti in gara a Sanremo 2025

Per i 30 cantanti in gara è previsto un indennizzo a titolo di rimborso spese di circa 53.000 euro. Questa somma, però, non viene interamente percepita dall’artista: una parte è destinata alla produzione del progetto artistico e all’intera squadra che lo accompagna.

Di questa cifra, all’artista spetta una quota fissa di circa 3.000 euro, a cui si aggiungono 5.000 euro destinati alla serata dei duetti. Tuttavia, va sottolineato che Sanremo non prevede un premio in denaro per il vincitore. Il vero guadagno arriva dal successo discografico e dall’indotto post-Festival, con un incremento significativo di streaming, vendite e visibilità.