Tra le curiosità legate al Festival di Sanremo 2022, una è relativa ai cachet. quanto guadagnano i cantanti in gara? E qual è invece il compenso per il padrone di casa e direttore artistico Amadeus, le co-conduttrici e gli ospiti? Il quotidiano economico InvestireOggi ha svelato le principali indiscrezioni sull’argomento alla vigilia della kermesse canora.

Cachet Sanremo 2022, i presunti compensi: dal conduttore agli ospiti

In merito ai cachet di Sanremo 2022, è doveroso ribadire come si tratta solo di indiscrezioni al momento prive di conferme ufficiali. I compensi o presunti tali, tuttavia, interessano ogni anno i telespettatori. Secondo le voci, pare che siano perfettamente in linea con quelli degli anni passati. In particolare quello di Amadeus dovrebbe essere simile a quello di Claudio Baglioni, ovvero tra i 500 ed i 600 mila euro.

In merito agli ospiti, per Checco Zalone si ipotizza un compenso massimo di 50 mila euro. Laura Pausini, di contro, potrebbe percepire anche di più. I vincitori della passata edizione del Festival, i Maneskin, potrebbero ricevere un cachet di 80 mila euro. In merito a Fiorello di parla di un compenso intorno ai 50 mila euro.

Uno sguardo ora ai presunti compensi delle co-conduttrici: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Sabrina Ferilli, Maria Chiara Giannetta e Drusilla Foer potrebbero percepire un cachet di circa 25 mila euro a serata.

Spazio quindi ai cantanti Big in gara: secondo il quotidiano economico, potrebbero ricevere il consueto indennizzo a titolo di rimborso e quindi all’incirca 48 mila euro.