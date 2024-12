“Una miseria”, cachet Grande Fratello: Mariavittoria svela quanto viene pagata al giorno

Mariavittoria Minghetti, chiacchierando con Zeudi e Chiara, ha svelato il suo cachet nella Casa del Grande Fratello. Durante un confronto in camera, la fidanzata di Tommaso ha vuotato il sacco.

Cachet Grande Fratello: Mariavittoria svela quanto viene pagata

“Pensa che qua dentro pagano molto di più persone che non hanno fatto niente piuttosto che persone che hanno fatto tanto nell’ambito dello spettacolo”, ha affermato Zeudi.

Mariavittoria l’ha smentita svuotando il sacco:

Io vengo pagata una miseria. Ti posso assicurare di no… Io piglio 80 euro al giorno… no, lo devono sapere! Carta canta.

Zeudi, a questo punto ha replicato:

No che poi ci devi pure pagare le tasse!

Ecco il VIDEO:

Maria Vittoria dice di prendere 80 euro al giorno#grandefratello pic.twitter.com/zn59o6zTaY — 69% (@NatasciaE30) December 27, 2024

La scheda di Mariavittoria

Mariavittoria Minghetti, 31 anni, è cresciuta a Roma. Laureata in Medicina alla Sapienza, ha iniziato la specializzazione in anatomia patologa ma, resasi conto che non fosse la sua strada e nonostante il parere contrario dei genitori, ha poi fatto un master all’Università di Tor Vergata per specializzarsi in medicina estetica. Mariavittoria ama il suo lavoro, al momento collabora già con diversi studi sparsi per l’Italia. In amore si definisce sfortunata, le relazioni più importanti che ha avuto sono tutte finite male.

Le piacerebbe varcare la Porta Rossa per divertirsi un po’ e per prendersi una rivincita dimostrando alla famiglia di sapersela cavare da sola.

Grande Fratello, meccanismo del gioco

Il Grande Fratello è un famoso reality show televisivo, basato sul format olandese “Big Brother”. Il concetto fondamentale del programma è quello di mettere insieme un gruppo di persone (chiamati concorrenti o inquilini) in una casa, isolati dal mondo esterno per un periodo prolungato di tempo, solitamente alcuni mesi.

Elementi chiave del format:

I concorrenti sono costantemente ripresi da telecamere e microfoni, 24 ore su 24

Non hanno contatti con l’esterno (no telefoni, internet, TV, radio, giornali)

Devono svolgere attività e prove assegnate dalla produzione

Periodicamente alcuni concorrenti vengono eliminati tramite il voto del pubblico

Il vincitore finale riceve solitamente un premio in denaro

Il nome “Grande Fratello” è ispirato al romanzo “1984” di George Orwell, dove il Grande Fratello era una figura autoritaria che controllava costantemente i cittadini attraverso telecamere di sorveglianza.

In Italia, il programma ha debuttato nel 2000 su Canale 5 e ha avuto numerose edizioni, sia nella versione con persone comuni (Grande Fratello) che con personaggi famosi (Grande Fratello VIP). Il format ha avuto un enorme successo in tutto il mondo, con versioni nazionali in decine di paesi.