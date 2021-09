Il cachet dei concorrenti del GF Vip è uno degli argomenti preferiti dai telespettatori appassionati del reality, ma anche quello che più di tutti solleva critiche e polemiche. Prima ancora dell’esordio, sono già in circolazione le prime indiscrezioni sul presunto compenso dei futuri Vipponi di Alfonso Signorini. Chi è il più pagato?

Quelle in circolazione restano al momento delle mere indiscrezioni, ma sul tema del cachet del GF Vip 6 è intervenuto il portale IloveTrading.it: Signorini e la sua squadra di lavoro, a quanto pare, avrebbero voluto a tutti i costi Katia Ricciarelli e Raffaella Fico nel cast ma, scrive il portale, per convincerle Mediaset sarebbe stata costretta a sborsare delle importanti cifre:

Katia Ricciarelli e Raffaella Fico a quanto pare saranno pagate addirittura €15.000 per ogni settimana . Per gli altri concorrenti invece le cifre saranno più basse. Si parla di €5000 la settimana o €7000 la settimana . Ci vediamo nel dettaglio: Gianmaria Antinolfi , Ainett Stephens e Tommaso Eletti avranno (se le voci saranno confermate) quello che è il compenso più basso di 5.000 euro la settimana . Miriana Trevisan e Carmen Russo ma anche altri invece avranno un compenso più elevato pari a 7.000 ogni sette giorni .

Sull’argomento è scesa in campo anche l’influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano, che ha puntualizzato attraverso le sue Instagram Stories:

In realtà sul piano compensi si è espresso anche il padrone di casa nell’intervista rilasciata a Chi in cui ha lanciato anche una frecciatina a Raz Degan ed alla sua richiesta choc:

Sono tutti venuti volentieri. E non per soldi, perché non ci sono i cachet di una volta, nonostante quello che ha chiesto Raz Degan […] c’è anche chi ha chiesto 800 mila euro. Ma ripeto, preferisco concorrenti che lo fanno perchè sentono di voler fare questo tipo di esperienza, non per i soldi.