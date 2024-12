Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello: cachet e differenze tra Vip e Nip

Il Grande Fratello, tra polemiche e curiosità, non smette mai di far discutere, soprattutto quando si tratta dei compensi dei suoi concorrenti. Con l’arrivo della 25ª edizione, la questione dei cachet torna al centro del dibattito, con cifre che spesso generano un acceso confronto tra nip e vip.

I cachet dei concorrenti del Grande Fratello: nip contro vip

Tradizionalmente, i concorrenti nip (persone sconosciute o poco note al pubblico) percepiscono un cachet settimanale fisso, che parte da circa 2.000 € e può aumentare in base alla durata della permanenza nella casa. Per i vip, invece, le cifre salgono significativamente:

Iago Garcia : circa 7.000 € a settimana

: circa Clarissa Burt : circa 6.000 € a settimana

: circa Enzo Paolo Turchi e Luca Calvani: intorno a 5.000 € a settimana

Il caso Mariavittoria Minghetti

Un episodio recente ha acceso ulteriormente il dibattito. Mariavittoria Minghetti, parlando con altri concorrenti, ha dichiarato che il suo compenso si aggira sugli 80 € al giorno. Una cifra apparentemente modesta, ma che sommata rappresenta comunque un guadagno non trascurabile, considerando la visibilità offerta dal programma.

Le sue parole hanno suscitato reazioni contrastanti sul web, con alcuni utenti pronti a criticare il reality e altri che difendono il meccanismo, sottolineando l’importanza della “vetrina mediatica” per i partecipanti.

Cachet esagerati o giustificati?

Le cifre legate al Grande Fratello sono spesso oggetto di polemica. Se da un lato molti ritengono i compensi troppo alti, dall’altro non si può ignorare l’impatto mediatico del programma, capace di offrire opportunità future ai concorrenti.

È interessante notare come i cachet varino anche in base al livello di notorietà: un fenomeno accentuato soprattutto dalla trasformazione del format in GF Vip, dove i personaggi famosi tendono a negoziare cifre più alte.