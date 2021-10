Manca sempre meno all’esordio della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021 e prima di vedere scendere in pista i concorrenti scelti accuratamente da Milly Carlucci, spuntano i gossip in merito ai cachet. Chi sono i Vip più pagati?

E’ il settimanale Diva e Donna a parlare dei cachet dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2021, svelando alcune interessanti indiscrezioni. Non vengono svelate cifre ma solo nomi, due in particolare.

Secondo la rivista, i concorrenti che sarebbero riusciti a strappare il contratto economicamente più vantaggioso sarebbero due cantanti molto noti e che rappresentano il vero colpaccio dello show di Rai1: Al Bano Carrisi e Marco Castoldi, in arte Morgan.

In merito al cantante di Cellino San Marco scrive Diva e Donna:

Si dice che quest’anno Ballando con le Stelle abbia avuto un taglio del budget del 15%. Ma alcuni cavalli di razza non sono costati poco. Albano prima di tutto, che da anni ha i suoi principali guadagni dai concerti nei Paesi dell’Est Europa, dove è acclamato, richiestissimo e ben pagato. Per rinunciarvi per i tre mesi di Ballando, Carrisi avrà fatto bene i suoi conti.