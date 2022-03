Se inizialmente erano delle voci, adesso pare non ci siano più dubbi. Dopo il Grande Fratello Vip Soleil Sorge non si fermerà. La concorrente del reality show, infatti, sarà una delle opinioniste de La Pupa e il secchione, così come riferisce Dagospia.

Buone notizie per Soleil Sorge dopo il GF Vip: il nuovo impegno TV

Del trash non si butta via niente. A Cologno Monzese hanno deciso di puntare su Soleil Sorgè per bissare l’operazione Zorzi, dopo la vittoria al Grande Fratello Vip fu promosso come opinionista all’Isola dei Famosi. Per l’influencer dopo il reality ci sarà un altro reality, sarà tra gli opinionisti de La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara D’Urso. – scrive il buon Giuseppe Candela – La trasmissione prenderà il via il 15 marzo, il giorno dopo la finale del reality condotto da Signorini. Se Soleil dovesse arrivare all’ultima puntata si ritroverebbe a meno di ventiquattro ore già nel nuovo programma, annunciata magari proprio da Barbara D’Urso durante la sua ospitata nella finalissima del Grande Fratello. Signorini avrà apprezzato?

Secondo Dagospia, quindi, sarebbe confermata anche l’ospitata di Barbara d’Urso così come aveva anticipato alcune settimane fa.

Insieme a Carmelita, in base a ciò che ha riferito Casa Chi, dovrebbe esserci pure Paolo Bonolis.