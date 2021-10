Buone notizie per gli estimatori del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, nonostante le dinamiche “meh”, si allungherà (almeno) fino a febbraio. L’indiscrezione arriva dal nostro amato Giuseppe Candela via Dagospia.

Le dinamiche non saranno esplosive ma Mediaset giudica gli ascolti del Grande Fratello Vip importanti, lunedì scorso ha superato il 20% di share, il venerdì precedente era risalito al 18%. Per questo motivo i vertici del Biscione hanno deciso di allungare l’edizione in corso fino alla fine di febbraio. Una decisione che, proprio come avvenuto lo scorso anno, porterà nella casa nuovi concorrenti. Ingresso in massa previsto per dicembre, sorprese in arrivo?