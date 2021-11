Buone notizie per i fan di Giulia Salemi: Back to school andrà in onda

Buone notizie per i fan di Giulia Salemi: Back to school non è stato cancellato, ecco la data

Buone notizie per i fan di Giulia Salemi. Back to school, programma condotto da Nicola Savino che vede l’italo persiana nel cast (e tra le più attese), andrà regolarmente in onda su Italia 1 (si era parlato di uno stop imprevisto).

Circola una voce piuttosto insistente nelle ultime ore che riguarda una nuova produzione di intrattenimento delle reti Mediaset. – svelano i colleghi di Blogo – La voce in questione riguarda il nuovo programma di Italia 1 Back to school, il cui debutto era previsto per la serata del mercoledì, dal prossimo mese di novembre. Alla fine della fiera apprendiamo che è stata decisa la data di messa in onda di Back to school che verrà dunque diffuso da Italia 1 a gennaio, due mesi dopo rispetto alla prima collocazione che come sappiamo era stata fissata a novembre.

Il cast del programma

Oltre a Giulia Salemi nel cast di Back to school sono stati chiamati anche:

Ignazio Moser, Denis Dosio, Antonella Elia, Vladimir Luxuria, Evaristo Beccalossi, Paola Caruso, Clementino, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Roberta Lanfranchi, Andrea Lo Cicero, Flavia Vento, Maria Teresa Ruta, Benedetta Mazza, Lory Del Santo, Martina Hamdy, Eleonora Pedron, Scintilla, Enzo Miccio, Random, Totò Schillaci, Gianluca Zambrotta, Andrea Zelletta e Nicola Ventola.

Savino parla di Giulia

Ci sono concorrenti che pensavo fossero pippe e sono bravissimi. Altri che pensavo primi della classe, e invece sono meno preparati. E poi c’è chi ha confermato le mie aspettative. Vladimir Luxuria. La immaginavo studiosa e risoluta, non mi deluderà. Ma tenete d’occhio Giulia Salemi…