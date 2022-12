Ginevra Lamborghini, ospite di “Non succederà più”, il programma di Radio Radio condotto da Giada Di Miceli, ha parlato del suo rapporto con Elettra dopo la fine del Grande Fratello Vip.

Io e la mia sorellina… guarda, io ti dico… è un po’ presto per parlarne però abbiamo avuto modo di riavvicinarci dopo la mia uscita dal Grande Fratello Vip, passettino dopo passettino. La cosa bella è che io questo non me l’aspettavo. Anche se ricostruire il rapporto sarà impegnativo per me corrisponde ad aver vinto il reality.

Alla mia uscita è corrisposto subito un riavvicinamento da parte di mia sorella che mi ha riempito il cuore è stata la porticina che piano piano si aprirà sempre di più e sono contentissima di questo, sta andando piano piano sempre più bene.

Noi non abbiamo mai davvero litigato, ci sono state un sacco di incomprensioni ed un periodo lungo di assenza di comunicazione. Lei deve riprendere i rapporti con me e riconoscermi ed io uguale perché negli ultimi due anni l’ho vista più in TV che in casa, per me è veramente tantissimo questa cosa. Piano piano, poco poco… abbiamo un piccolo rapporto, vediamo dove andrà.