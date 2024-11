Bullismo e xenofobia al GF: lo staff di Helena Prestes chiede dei provvedimenti contro Shaila, il comunicato

Nelle ultime ore, all’interno della Casa del Grande Fratello, il clima è diventato sempre più teso, culminando in un acceso scontro tra Helena Prestes e Shaila Gatta. La discussione, avvenuta ieri sera, ha visto Shaila scagliarsi con veemenza contro Helena, usando parole e toni particolarmente duri.

Il comunicato dello staff di Helena Prestes dopo le parole di Shaila

La situazione non è passata inosservata, né ai telespettatori né allo staff della modella, che ha deciso di intervenire pubblicando un comunicato ufficiale tramite le storie Instagram di Helena.

Nel messaggio, il team di Helena ha espresso preoccupazione per gli attacchi subiti dalla modella all’interno del reality, sottolineando come i comportamenti adottati nei suoi confronti sfocino in bullismo psicologico e insinuazioni di aggressione fisica.

“Questo tipo di atteggiamento è inaccettabile, soprattutto in un contesto che dovrebbe promuovere il rispetto, la convivenza e il gioco corretto. La xenofobia e ogni forma di discriminazione sono gravi e offendono non solo la persona colpita, ma anche i valori che tutti dovremmo difendere come società”, ha scritto lo staff.

Il team ha voluto ribadire la forza e la resilienza di Helena, aggiungendo che sono già state prese le misure necessarie per proteggere l’integrità della modella:

Helena è una donna forte, che ha sempre mantenuto la sua integrità e resilienza, ma nessuno merita di affrontare situazioni come queste. Contiamo sul supporto di tutti coloro che credono in lei e nel suo percorso per diffondere messaggi di positività e rispetto.

Il pubblico si divide: solidarietà e polemiche

La vicenda ha inevitabilmente acceso il dibattito sui social. Da un lato, molti utenti hanno espresso solidarietà per Helena, criticando i toni utilizzati da Shaila e chiedendo un intervento immediato da parte della produzione del Grande Fratello.

Dall’altro, non mancano coloro che ritengono che le dinamiche all’interno della Casa vadano contestualizzate, senza alimentare polemiche esterne.

Intanto, i fan di Helena si sono stretti attorno alla modella, sostenendola con messaggi di affetto e incoraggiamento sui social, mentre si attende un’eventuale presa di posizione da parte del conduttore, Alfonso Signorini, durante la prossima diretta.