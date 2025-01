Bullismo contro Helena al GF, i discorsi (perfetti) di Iago e Amanda: “Gioco sporco”

Nella Casa del Grande Fratello, gli equilibri sono ormai rotti. Se da un lato Amanda Lecciso, Stefania Orlando e Iago Garcia si sono schierati con Helena Prestes, dall’altro troviamo Lorenzo Spolverato, sostenuto da Shaila Gatta e, più recentemente, da Zeudi Di Palma. La divisione è netta, e sui social il pubblico sembra appoggiare in massa la Prestes. Tuttavia, i risultati dei televoti raccontano un’altra storia, con Shaila e Lorenzo che sembrano godere di un forte supporto esterno.

Bullismo contro Helena, i discorsi (perfetti) di Iago e Amanda

Le tensioni hanno raggiunto l’apice quando Spolverato, probabilmente infastidito dal rientro in gioco di Helena, ha manifestato apertamente l’intenzione di eliminarla, arrivando a insultarla pesantemente con parole come “sta ca** di str**a, maledetta”. Un comportamento che ha generato un’ondata di indignazione dentro e fuori la Casa.

Zeudi Di Palma cambia schieramento e attacca Helena

A sorpresa, anche Zeudi Di Palma ha preso posizione contro Helena. Solo pochi giorni fa sembrava nutrire una forte simpatia per la modella brasiliana, ma nelle ultime ore l’ex Miss Italia ha avuto un atteggiamento ben diverso. Ha riso delle offese di Shaila Gatta nei confronti della Prestes e ha persino lanciato una frecciata velenosa: “Sta qua solo a rompere gli zebedei”.

Shaila, dal canto suo, ha rincarato la dose con un’altra dichiarazione al vetriolo: “Frustrata! Ti pago io un viaggio in Tibet, così vai dai monaci e ti rilassi”. Un attacco diretto che ha infastidito molti spettatori.

Amanda, Iago e Stefania: la difesa di Helena

Di fronte a questo clima ostile, Amanda Lecciso, Iago Garcia e Stefania Orlando hanno deciso di schierarsi apertamente contro il ‘gruppetto’. Parlando con Bernardo Cherubini ed Helena, la Lecciso ha espresso la sua indignazione per il linguaggio usato contro la modella: “Non ci sto a questo gioco sporco, dovete far vedere tutto, a costo di uscire io”.

Amanda ha anche attaccato Zeudi per il suo atteggiamento: “Se va a piangere con la gente che non ti sopporta, troverà sempre appoggio nell’andare contro di te, non perché vogliano bene a lei, ma perché odiano te”.

Iago Garcia: “Questo è bullismo di gruppo”

Le parole più forti sono arrivate da Iago Garcia, che ha definito la situazione come un vero e proprio caso di bullismo: “Questo è un branco. Mi ricorda il bullismo a scuola. L’unico obiettivo è distruggere Helena. Sempre a parlare di lei, è troppo. Basta”.

Garcia ha anche denunciato le strategie messe in atto dagli altri concorrenti per convincere i più neutrali a schierarsi contro la Prestes: “Voi ci avete riunito intorno al tavolo per convincerci a isolare Helena. Avete cercato uno a uno di convincermi che lei si stava comportando male. Questo non è gioco, è manipolazione”.

Il pubblico si schiera: il televoto dirà la verità?

Sui social, l’atteggiamento del ‘gruppetto’ viene duramente criticato. La maggior parte degli utenti sembra simpatizzare per Helena e il suo gruppo di alleati. Resta ora da vedere se questa tendenza si rifletterà nei televoti o se il sostegno a Shaila e Lorenzo continuerà a sorprendere.