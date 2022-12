“Bulla, traditrice e inutile”, Ginevra Lamborghini risponde (in maniera perfetta) all’hater che la insulta: ecco cosa è successo sui social

Ginevra Lamborghini, nonostante sia rimasta nella Casa del Grande Fratello Vip solamente per quindici giorni circa, ha letteralmente lasciato il segno dentro e fuori. Per questo motivo, Alfonso Signorini ha deciso di farla rientrare per una settimana.

Ginevra Lamborghini risponde (in maniera perfetta) all’hater

Attualmente in quarantena, Ginevra Lamborghini si intrattiene sui social dove risponde agli estimatori ma anche agli hater e lo fa in maniera perfetta: diffondendo amore.

La reazione di Ginevra la comprendo e la sposo appieno perché è esattamente ciò che faccio anche io. Del resto, rispondere con educazione, positività e amore, manda letteralmente al “manicomio” chi ti sta scrivendo offese ed insulti, lo confermo.

Ecco perché, agli attacchi di un hater che ha cercato di provocarla in ogni modo, lei ha sempre risposto in maniera perfetta, ironizzando e ridimensionando le cose (stiamo parlando di un gioco ma la gente lo scorda).

Ecco qualche esempio della conversazione di ieri:

Sbirciando il profilo Twitter dell’hater (senza foto e nascosto da un nickname perché non hanno mai il coraggio di metterci la faccia), scrive: “Per me Ginevra è invisibile”, e ne sta parlando da giorni, settimane e mesi… pensa se avesse contato qualcosa nella sua vita.

So che Ginevra risponde di suo pugno ma potrebbe benissimo essere la sua social media manager, giuro.