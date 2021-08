Bugo ha interrotto il suo concerto ad Ascoli Piceno gettando il microfono a terra mentre si esibiva sulle note di “Sincero”, il brano di Sanremo 2020 che ha generato una polemica senza eguali per “merito” di Morgan.

Il cantautore si trovava sul palcoscenico della Notte Bianca quando, come testimoniato dai commenti comparsi sui social, ha gettato a terra il microfono e ha interrotto per qualche minuto la sua esibizione.

L’ingresso all’evento di Ascoli Piceno, in Piazza del Popolo, era riservato solo a coloro che già dispongono di Green pass. Gli spettatori, però, hanno dovuto ascoltare il concerto seduti sulle sedie, con le mascherine e senza la possibilità di alzarsi.

Altre persone, invece, si trovavano in piedi fuori dall’area transennata (non sottoposto a controlli). Durante il secondo dei due show, mentre stava cantando “Sincero”, Bugo si è fermato, ha scagliato l’asta del microfono a terra e ha interrotto il concerto.

“Non ce la faccio proprio a vedervi seduti, ma mi hanno detto che bisogna fare così”, pare abbia riferito il cantante.

Sarà questa l'effettiva motivazione?

È stato un onore suonare ad Ascoli per la notte bianca! Il pubblico, anche e soprattutto fuori dalle transenne, è stato fantastico e gasatissimo! Nella foto il momento in cui mi preparavo per l’arresto invece volevano una foto con me e io con loro!