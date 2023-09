Giselda Torresan avrebbe davvero raccontato delle bugie? Secondo un’ex dell’Isola dei Famosi e nota opinionista, Viviana Bazzani, le cose sarebbero proprio così. In un video su TikTok con il quale ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni, la Bazzani fa un quadro completo delle presunte bugie raccontate dalla giovane concorrente del Grande Fratello e che oggi rischia di essere eliminata dal reality, essendo in nomination (qui troverete tutti i risultati dei sondaggi).

Giselda Torresan e le presunte bugie raccontate al Grande Fratello

“Giselda le bugie hanno le gambe corte”: così Viviana Bazzani esordisce in un suo video su TikTok in cui spiega su cosa avrebbe mentito la gieffina. Finora Giselda ha colpito per la sua aria da ragazza ingenua, ma secondo l’ex dell’Isola, avrebbe nascosto alcune verità. Nel dettaglio, dai racconti di alcune sue compagne di liceo ed università sarebbero emerse delle discrepanze rispetto a quanto raccontato nella Casa:

Partendo dal discorso dei mezzi dei treni e dei pullman che hai preso per una vita, in quanto eri una studentessa pendolare e se lo ricordano.

Non è tutto: Giselda avrebbe anche raccontato di non amare il trucco, eppure le sue amiche la ricorderebbero sempre “Ben curata con un filo di trucco, ma sempre ben curata”. Ed ancora:

Ti ricordano come una persona che ama la compagnia e che addirittura in quinta superiore del liceo siete andate con diverse compagne a mangiare il sushi, quindi il sushi non è vero che non l’hai mangiato.

La Bazzani avrebbe anche contestato le sue parole sull’amore per la solitudine, sebbene voglia aprire una sorta di B&B, oltre che sottolineare il cambio di bio poco prima del suo ingresso nella Casa del GF, da influencer a operaia. Il vero scoop avrebbe a che fare proprio con le sue presunte dimissioni dal lavoro, mai svelate durante il Grande Fratello:

Tu parli nella Casa se ritornare o no al lavoro… Non lo so perché non dici la verità che qualche giorno prima di entrare nella Casa hai mandato la richiesta di licenziamento al tuo datore di lavoro e questo è il datore di lavoro che lo sta comunicando. Peraltro è rimasto un attimino molto perplesso senza nemmeno il giusto preavviso e questo lascia un po’ interdetti perché al Grande Fratello non sai se poi stai una settimana, due, un mese, quattro mesi… questa sicurezza addirittura di licenziarsi quando c’era l’opportunità di un’aspettativa con retribuzione. Oggi, come oggi, di avere quel lavoro con quel buon contratto a tempo indeterminato, magari successivamente potevi poi decidere invece no, tu subito ti sei licenziata. Qui gatta ci cova perché questa tua sicurezza velata dalla tua finta ingenuità è molto sospetta.

A Giselda sarà dato modo di chiarirsi nella Casa, magari durante la puntata odierna?