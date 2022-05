Animi particolarmente agitati in Honduras. Carmen Di Pietro si è scagliata contro Marco Maccarini, new entry dell’Isola dei Famosi che ha fatto mangiare una bistecca a Pamela Petrarolo e non ad un naufrago in gioco da maggior tempo.

Carmen Di Pietro attacca Marco Maccarini

Marco Maccarini è stato tirato in mezzo dopo aver creato una “trappola” per mosquitos che ha fatto scottare Pamela: “Ma che è una trappola? Mi volevi far fuori?”. “L’ho detto 500 volte che era caldo…”, ha commentato la new entry.

Carmen Di Pietro, quindi, ha attaccato Maccarini:

Tu pensi di fare le cose buone ma poi si rivelano un disastro. Il modo di Marco non mi piace assolutamente, perché è un rosicone, un buffone. Ha preso questa Isola dei Famosi come un palcoscenico teatrale, dove lui vuole fare vedere che fa delle cose buone, che poi si sono rivelate tutte fasulle. Si è fatta male Pamela. Sei un bugiardo, non te la faccio passare questa. Da quando sei arrivato qua, stai facendo tutte ca**ate. Fattelo dire perché gli altri non hanno il coraggio di dirlo.

Lo scontro si è nuovamente infuocato quando Marco, leggendo le indicazioni dello spirito dell’Isola, dopo aver riordinato la spiaggia ha fatto mangiare a Pamela la bistecca guadagnata dopo aver riportato l’ordine.

Isola dei Famosi: Edoardo Tavassi sbotta

Questa scelta ha scatenato nuovi malumori: “Non sono assolutamente d’accordo con la scelta di Marco perché non ha senso”, ha commentato Edoardo Tavassi.

Il fratello di Guendalina si è ulteriormente infastidito quando Pamela ha avanzato la richiesta di voler mangiare anche la sua razione di riso dopo la bistecca:

E oggi meno mille punti per Pamela. Che cosa ha detto? Che avrebbe mangiato a cena anche il riso. La scelta di Marco è stata una sviolinata a Pamela perché le ha quasi carbonizzato le dita.

Edoardo lo ha fatto presente anche a Maccarini:

Scegliere una che è venuta da sette giorni contro gente che sta qua da due mesi è una ca**ata. Lo sai, no? Dovevi solo scegliere uno che stava qua da due mesi. Questa cosa non ha senso. O mi dici: ‘Mi volevo far perdonare perché le ho carbonizzato le dita’. Ma ti ripeto, stai facendo mangiare una ragazza arrivata da sette giorni contro Lory, Carmen…

Carmen Di Pietro, quindi, è nuovamente esplosa contro Marco Maccarini: