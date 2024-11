L’assurda bugia di Federica: “Ecco cosa mi aveva raccontato”, Alfonso vuota il sacco al GF – VIDEO

Federica Petagna e Alfonso D’Apice sono una canzone di Angelina Mango: quale? Ma ovviamente “La noia” (smentitemi pure, ma credo di non sbagliare). Dentro la Casa del Grande Fratello, hanno portato le criticità della loro relazione dopo la rottura a Temptation Island.

Federica inizia la storia con Alfonso raccontando una bugia: l’assurdo retroscena

Lei, con chiare problematiche con la grammatica italiana, durante una chiacchierata con il suo ex e Javier Martinez, ha “regalato” probabilmente l’unico momento divertente del suo percorso.

Alfonso infatti, ha raccontato a Javier come si sono conosciuti e il particolare approccio di Federica.

“Noi ci siamo conosciuti che lei aveva appena dodici anni e io ne avevo tre in più. Ma io devo anche giustificarmi perché all’inizio non lo sapevo, poi però ho capito tutto per una cosa assurda che ha detto. Abbiamo iniziato a scriverci e lei all’inizio mi ha mentito, mi disse che aveva la mia stessa età, sì, quindici anni. E io c’ho anche creduto”, riportano i colleghi di Biccy.it.

E ancora:

Quando mi ha detto la verità? Mi pare dopo tre mesi e mezzo, era più o meno settembre. Ma devo raccontare questa storia assurda. Noi ci scrivevamo molto e facevamo tante telefonate, stavamo sempre al telefono. A me iniziarono a venire un po’ di dubbi su questa cosa dell’età. Quindi un giorno le ho voluto fare una domanda e le ho chiesto ‘senti, ma tu all’esame di terza media cosa hai portato?’. ma lei ancora non l’aveva fatto, era in seconda media. Lei mi ha risposto: ‘Ho portato la terza guerra mondiale’. E poi dopo ha ammesso che aveva dodici anni. Però all’inizio ha cercato di fingere di essere mia coetanea.

Bene, ma non benissimo.

Federica che sbaglia tutti i verbi e Alfonso e Javier che la perculano dicendo “vabbè lascia stare con sti verbi” “si infatti si è capito il concetto benissimo” #grandefratello pic.twitter.com/rD5JN5u9wg — sisonokevin (@si_sonokevin) November 6, 2024

La scheda di Federica

Federica Petagna, ventenne originaria di Napoli, è un’estetista specializzata in manicure. Per 8 anni è stata fidanzata con Alfonso, 25 anni, con il quale è andata a convivere un anno fa. La loro relazione è stata segnata dalla gelosia del ragazzo, che non le permetteva di vivere la sua giovane età come lei avrebbe voluto. Federica ha deciso di partecipare a Temptation Island con la speranza che il programma potesse far capire ad Alfonso il suo bisogno di libertà e spensieratezza. Nel corso delle puntate Federica comincia a sentirsi più libera e si avvicina a Stefano. I due fidanzati, però, decidono di uscire dal programma insieme con la promessa da parte di lui di vincere la sua gelosia. Federica, però, non appena rientrata a casa, si è resa conto di non essere più innamorata di lui.

Federica lascia Alfonso ed ammette: “Ho sentito Stefano, ci stiamo conoscendo ma a prescindere da Stefano, non voglio stare con lui”.