“È tutto un piano studiato”: l’ex gieffina svela la verità shock su Lorenzo Spolverato – VIDEO

Un nuovo terremoto scuote la casa del Grande Fratello. Stefania Orlando, ospite a Pomeriggio 5, ha lanciato accuse pesantissime contro Lorenzo Spolverato, svelando un presunto piano orchestrato ai danni di Helena Prestes.

Grande Fratello: la denuncia shock di Stefania Orlando contro Lorenzo Spolverato

L’ex gieffina non ha usato mezzi termini: “Lui alimenta il suo ego attraverso questa povera ragazza che è totalmente vittima indifesa e non riesce a realizzare”. La Orlando ha smascherato il comportamento ambiguo di Lorenzo, accusandolo di voler mantenere il piede in due scarpe tra Helena e Shaila Gatta.

Il doppio gioco di Lorenzo viene a galla

Le incongruenze nel comportamento di Spolverato sono evidenti: mentre con Shaila si vanta dicendo che Helena “lo considera un idolo, un Dio”, con la modella brasiliana ammette che la sua felicità con un altro uomo “gli darebbe fastidio”. Una strategia che, secondo la Orlando, nasconderebbe un piano ben preciso per alimentare il proprio ego.

“Lui (Spolverato) ha illuso Helena, alimenta il suo ego attraverso questa ragazza che è vittima indifesa.

"Lui (Spolverato) ha illuso Helena, alimenta il suo ego attraverso questa ragazza che è vittima indifesa. Lei è convinta che quelle di Lorenzo siano attenzioni, invece lui vuole prendere un po' di energia da lei.."

La scheda del concorrente

Lorenzo Spolverato è un concorrente della nuova edizione del Grande Fratello 2024. Nato nel 1996 a Milano, Lorenzo proviene da una famiglia molto unita che ha affrontato numerose difficoltà economiche. Ha lavorato in vari settori, tra cui cameriere, sommelier, bodyguard e animatore nei villaggi turistici.

Lorenzo ha una grande passione per lo sport, avendo praticato pallanuoto, kickboxing e beach volley. Ha anche studiato recitazione e ha partecipato a diverse produzioni cinematografiche indipendenti e cortometraggi.

Attualmente, è noto per la sua relazione con l’ex velina Shaila Gatta all’interno della Casa del Grande Fratello. La loro storia ha suscitato molto interesse e ha portato a diverse discussioni e gelosie all’interno del programma.