Bufera al Grande Fratello: Shaila Gatta attacca Mariavittoria Minghetti, il web insorge

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda il 6 marzo 2025, Mariavittoria Minghetti ha condiviso con il pubblico e i coinquilini un capitolo delicato della sua vita: la lotta contro i disturbi alimentari iniziata durante gli anni del liceo. La gieffina ha raccontato come il desiderio di controllo l’abbia portata a sviluppare una relazione complicata con il cibo, culminata in episodi di bulimia. Grazie al supporto della famiglia e a un percorso terapeutico, Mariavittoria sta affrontando queste difficoltà, sottolineando l’importanza della terapia nel suo cammino verso la guarigione.

Le dichiarazioni di Shaila Gatta scuotono la Casa del Grande Fratello

Dopo la puntata, Shaila Gatta ha espresso giudizi critici nei confronti di Mariavittoria, mettendo in discussione la sua sincerità e l’impatto dei suoi problemi personali sulla relazione con il fidanzato, Tommaso Franchi. In una conversazione con Lorenzo Spolverato, Shaila ha affermato:

Tommaso, per te, per starti dietro, non riesce ad emergere come dovrebbe perché tutto il suo tempo e le sue energie sono usate, sprecate per risolvere i tuoi problemi, per comprenderti, per accettare le tue crisi isteriche, le tue urla.

Ha poi aggiunto:

Per quanti problemi una persona possa avere, a un certo punto, se più persone ti ripetono la stessa cosa, fatti due domande e inizia a curarti.

Reazioni dei coinquilini alle parole di Shaila Gatta

Le affermazioni di Shaila hanno suscitato reazioni contrastanti all’interno della Casa. Alcuni concorrenti hanno espresso preoccupazione per l’effetto che tali parole potrebbero avere su Mariavittoria, mentre altri hanno cercato di minimizzare l’accaduto, sottolineando la necessità di mantenere l’armonia nel gruppo. Tuttavia, il clima nella Casa è apparso teso, con discussioni accese e confronti diretti tra i protagonisti.

Il web insorge: solidarietà per Mariavittoria Minghetti

Le dichiarazioni di Shaila non sono passate inosservate al pubblico, scatenando una vera e propria bufera sui social media. Molti utenti hanno criticato duramente l’ex velina per la mancanza di sensibilità e tatto nei confronti di una tematica così delicata. Su X (precedentemente noto come Twitter), sono comparsi numerosi messaggi di sostegno per Mariavittoria, accompagnati da hashtag come #iostoconMariavittoria e #ShailaOut.

Altri, invece, hanno difeso Shaila, interpretando le sue parole come un tentativo, seppur maldestro, di spronare l’amica a prendersi cura di sé. Tuttavia, la maggioranza delle reazioni sembra condannare l’atteggiamento di Shaila, ritenendolo inappropriato e offensivo.

Il Grande Fratello prenderà provvedimenti?

Alla luce delle polemiche scatenate, ci si interroga su possibili interventi da parte della produzione del Grande Fratello. In passato, esternazioni considerate offensive o lesive della sensibilità altrui hanno portato a richiami ufficiali o, in casi estremi, all’espulsione dei concorrenti coinvolti. Al momento, non sono stati annunciati provvedimenti nei confronti di Shaila Gatta, ma la situazione è in continua evoluzione e potrebbe riservare ulteriori sviluppi nelle prossime puntate.

Il percorso di Mariavittoria Minghetti nella Casa

Mariavittoria Minghetti, sin dall’inizio del suo percorso nel reality, ha mostrato una personalità forte e determinata. La sua decisione di condividere pubblicamente la lotta contro i disturbi alimentari è stata accolta con rispetto e ammirazione sia dai coinquilini che dal pubblico.