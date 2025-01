L’eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello ha scatenato una vera e propria tempesta mediatica. Il pubblico, indignato, ha sollevato dubbi sulla trasparenza del televoto, mentre sui social imperversano hashtag che chiedono il ripescaggio della modella. Ad alimentare le polemiche è stato Marco Ramadori, vice Presidente del Codacons, che ha rilasciato dichiarazioni esplosive durante un’intervista, definendo il reality “un programma totalmente finto”.

Nel corso dell’intervista con Gabriele Parpiglia, Ramadori ha parlato senza mezzi termini:

La gente non ha soldi per mangiare, siamo in una crisi assurda. Eppure butta i soldi per votare e per far vincere, in un programma che è totalmente finto. È come Forum, è tutto scritto dagli autori che scrivono le dinamiche dei personaggi.

Poi può essere pure divertente il Grande Fratello ma andare a buttare i soldi e impiegare il proprio tempo per fare uscire uno o l’altro, ma che ti importa?!