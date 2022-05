Jessica Selassiè rompe il silenzio e commenta il brutto gesto di Maurizio Costanzo e le parole dette da Manuel Bortuzzo, durante lo show della seconda serata di Canale 5, nei confronti di Lulù Selassiè.

Quel brutto gesto contro Lulù: Jessica Selassiè commenta

“Come si chiamava quella ragazza lì? Quella sua curiosa fidanzata che fine ha fatto?”, ha chiesto Costanzo durante il suo show di Canale 5.

Pronta la sbeffeggiante replica di Manuel:

L’ho lasciata. Lei fa la sua vita ed io faccio la mia. A vent’anni gli amori vanno e vengono…

Quello che fa rabbrividire è il gesto compiuto da Costanzo che, avvicinandosi la mano sulla bocca, mina le labbra carnose di Lulù, tra le risate generali di bar di provincia (ed invece siamo sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset).

In rete si parla di bullismo e body shaming mentre Jessica Selassiè, condividendo il video in questione, ha scritto:

No comment!

Quando vedo queste reazioni mi sento veramente fiera di essere, ancora una volta, dalla parte giusta (mentre in rete si “festeggia” per gli ascolti. Qualcuno dice: “contano i numeri”, ma io opto per “conta il rispetto”).