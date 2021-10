Back to school, programma condotto da Nicola Savino, con Giulia Salemi tra i protagonisti più attesi, potrebbe subire uno spostamento. Ecco cosa ci anticipano i colleghi di Blogo.

Brutte notizie per i fan di Giulia Salemi: Back to school si “ferma”?

La voce in questione riguarda il nuovo programma di Italia 1 Back to school, il cui debutto era previsto per la serata del mercoledì, dal prossimo mese di novembre.

Le registrazioni del programma erano già partite, anzi larga parte del programma era già stato registrato, ma stando alle indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere, pare che il risultato di questo materiale registrato non sia stato ritenuto sufficientemente idoneo ad una sua messa in onda nei tempi inizialmente previsti.

Tutto nel frigo dunque per ora, in attesa magari di altra collocazione? Stando alle voci di queste ultime ore pare proprio così, nessun debutto per novembre in prima serata su Italia 1 per Back to school.