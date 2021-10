La brutta frase di Montano contro Soleil in diretta al GF Vip: ecco cosa ha detto – VIDEO

Brutto scivolone di Aldo Montano nel corso della diretta del Grande Fratello Vip. Lo schermidore ha tirato in ballo Sophie Codegoni e Soleil Sorge mentre si confrontava con Gianmaria Antinolfi durante un blocco pubblicitario.

“Sai come conquistare una donna (Sophie) e dare un calcio in cul* all’altra (rivolto a Soleil)”, queste le parole di Montano confrontandosi con Gianmaria durante la diretta del GF Vip andata in onda ieri sera.

Lo scivolone è passato inosservato ai telespettatori della diretta ma non certo al popolo dei social che ha condiviso il video criticando Aldo.

Aldo “Sai come conquistare una donna (Sophie) e dare un calcio in culo all’altra (rivolto a Soleil)”

Bell’esempio di uomo Aldo #gfvip pic.twitter.com/ILsdxv3w1T — Catia (@catiuz92) October 29, 2021

Proprio Montano ha una antipatia per Soleil Sorge fin dal giorno zero, anche se non si è mai compreso l’effettivo motivo del suo astio.

SOLEIL LUCIDA SU ALDO

“Aldo mi nomina di continuo e non ha nemmeno il coraggio di affrontare la situazione. Inoltre fa il perbenista in ogni situazione come carmen” #gfvip — MARTI🔥✨ (@MARTI_CLUBTIPS) October 30, 2021