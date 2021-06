Britney Spears, alla soglia dei 40 anni, ha detto finalmente basta. E lo ha fatto collegata telefonicamente con il Tribunale di Los Angeles. “Sono traumatizzata, piango tutti i giorni e la notte non riesco a dormire”: ha esordito così la popstar alla giudice della Superior Court di Los Angeles Brenda Penny.

Mentre i fan di tutto il mondo ed i colleghi dall’esterno del tribunale reclamano da tempo la “liberazione” di Britney Spears, lei finalmente dice la sua dopo 13 anni sotto il giogo del “padre padrone”. Nell’udienza ha asserito di averne abbastanza della tutela legale che assoggetta ogni sua azione anche minima alla tutela del padre Jamie e vuol far causa alla sua famiglia.

Mio padre adora avere il controllo su di me e lo utilizza per farmi del male […] Mi hanno obbligata a vivere in una piccola casa di Beverly Hills, dove lavoravo sette giorni su sette, senza riposo. In California, si è costretti agli stessi ritmi solo se si è coinvolti nel traffico sessuale. Mi hanno forzata a lavorare contro la mia volontà, mi hanno tolto ogni bene in mio possesso: la carta di credito, i contanti, il telefono e il passaporto. Se non avessi lavorato tutti i giorni, dalle 8 del mattino alle 6 di sera, non mi avrebbero permesso di vedere i miei figli. Mio padre e il mio management dovrebbero essere in galera!