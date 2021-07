Prosegue con forza la battaglia con protagonista Britney Spears nel tentativo di potersi finalmente liberare dalla conservatorship del padre Jamie. Per la popstar qualche passo in avanti, per fortuna, è stato fatto.

Britney Spears ingaggia un avvocato e chiede di incriminare il padre

Dopo la sua nuova testimonianza in tribunale, è arrivata pure la nomina del nuovo avvocato che ha permesso a Britney Spears di scegliere, per la prima volta in 13 anni, da chi farsi difendere per ottenere la libertà che le spetta di diritto.

La problematica conservatorship va avanti dal lontanissimo 2008. Dopo aver rotto il silenzio in aula una prima volta, Britney scende ancora in campo.

Nel precedente incontro, infatti, il giudice ha deciso di lasciare al padre il totale controllo delle finanze e la sua tutela legale.

Al tribunale di Los Angeles la popstar è arrivata con una nuova testimonianza e la richiesta precisa di riconquistare l’autonomia nel minore tempo possibile.

Mathew Rosengart, nuovo avvocato che Britney, per la prima volta in 13 anni, ha potuto arruola in totale autonomia, ha avanzato l’esplicita richiesta della cantante che ha svelato nuovi dettagli choc:

Ho pensato che stessero tentando di uccidermi. Mi piacerebbe che mio padre venisse incriminato per abuso di tutela. Voglio denunciarlo oggi, voglio che si indaghi su di lui.

La conservatorship è una pratica fottut*mente crudele. Se questo non è un abuso, non so cosa possa esserlo.

Ed intanto il movimento FreeBritney continua a sostenerla anche per merito di volti noti: da Madonna a Miley Cyrus, Elon Musk e Ariana Grande.