Lui americano, lei sarda. Brian Perri ed Elisabetta Canalis sono da tempo una coppia, marito e moglie dal 14 settembre 2014 e genitori della piccola Skyler. Ma come si sono conosciuti e come è nata la loro storia d’amore che prosegue ancora oggi a gonfie vele nonostante le voci di una presunta crisi (prontamente smentite)?

Brian Perri, chi è il marito di Elisabetta Canalis

Brian Perri è nato l’11 dicembre 1967 a Pittsburgh, in Pennsylvania, Stati Uniti. Con la moglie Elisabetta Canalis c’è una differenza di ben 11 anni. Proprio durante la sua permanenza negli Usa, l’ex Velina fece la conoscenza di Perri, stimato e riservatissimo chirurgo.

Laureato in Medicina all’Allegheny College, con specializzazione in ortopedia al Lake Erie Colleg ed un master in neurologia, Brian Perri è oggi un chirurgo di successo nell’ambito della chirurgia ricostruttiva complessa, nello specifico per quanto riguarda tumori spinali e malattie degenerative.

Elisabetta e Brian si sono conosciuti a una festa di amici comuni, nel 2013, e da allora non si sono più lasciati. Nel 2014 si sono sposati in Sardegna, ad Alghero, alla presenza di 150 invitati, tra cui personalità note, come Belen Rodriguez.

Dopo la cerimonia in Italia, i due sono tornati a vivere negli Stati Uniti, a Los Angeles, California. Sempre oltreoceano i due sposini hanno deciso di mettere su famiglia. Brian e Elisabetta hanno infatti avuto una bambina nel 2015, Skyler Eva.

Nelle passate settimane si era diffusa la voce di una presunta crisi nella coppia per via della nostalgia della ex velina per l’Italia. A fugare ogni dubbio ci ha pensato il riservatissimo chirurgo che tramite la sua pagina social ha lanciato un messaggio d’auguri per la showgirl in occasione dei suoi 43 anni.