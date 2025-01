Helena Prestes, concorrente brasiliana del Grande Fratello, è al centro di un acceso dibattito dopo le accuse di razzismo e xenofobia mosse contro alcuni suoi coinquilini. A sostenerla è arrivata una pagina brasiliana su X, @CentralReality, seguita da oltre un milione di appassionati di reality show.

Il post in questione recita: “Helena è una brasiliana che partecipa al Grande Fratello italiano. Da tre mesi soffre xenofobia, aggressioni verbali e minacce da parte di altri partecipanti del programma”.

La tensione ha avuto origine da un episodio apparentemente innocuo: Helena ha rifiutato una polpetta preparata da Shaila. Da lì è iniziato un crescendo di offese, culminato con affermazioni considerate razziste.

Shaila ha attaccato la cultura brasiliana, facendo commenti pesanti e allusivi: “Ha il sedere peloso, come le scimmie del Brasile”. Nel video pubblicato dalla pagina brasiliana, si denuncia anche il mancato intervento degli altri concorrenti.

Un altro momento scioccante ha visto Giglio dichiarare: “Vorrei chiuderla in sauna, aumentare la temperatura e farla esplodere”. La situazione si è ulteriormente aggravata con l’intervento di Ilaria, che ha minacciato fisicamente Helena: “Se mi parla stasera, la apro in due”.

Helena ha scelto di rispondere con dignità: “Sono una donna libera e non mi abbasserò a questo livello”. Intanto, l’ufficio stampa della modella brasiliana ha rilasciato un comunicato ufficiale, chiedendo al pubblico italiano di riflettere sull’accaduto. La vicenda ha suscitato un’ondata di indignazione sui social, dove molti utenti chiedono provvedimenti immediati contro i responsabili.

Il prossimo appuntamento con il Grande Fratello, previsto per lunedì, sarà cruciale: ci saranno provvedimenti da parte della produzione?

resumo do que está acontecendo com a brasileira lá no reality italiano: https://t.co/u9rKkMR7B1

— Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 1, 2025