Brando su Raffaella: “Se la vedessi con un altro?”, lui spiazza

Uomini e Donne, Brando Ephrikian su Raffaella Scuotto, la dichiarazione che non ti aspetti

Brando Ephrikian torna a parlare del suo passato sentimentale con Raffaella Scuotto, relazione nata davanti alle telecamere di Uomini e Donne e conclusa qualche mese dopo la fine del programma. L’ex tronista è stato ospite del format online Casa Lollo, condotto da Lorenzo Pugnaloni, dove si è lasciato andare a qualche riflessione personale sulla fine della storia.

A distanza di tempo dalla rottura, Brando ha ammesso che l’idea di vedere Raffaella al fianco di un’altra persona non gli sarebbe indifferente. “Che effetto mi farebbe se lei dovesse fidanzarsi? In tutta onestà sicuramente mi farebbe male, sarei ipocrita a dire il contrario. Comunque ci siamo lasciati da poco ed è una persona con cui ho condiviso quasi un anno e mezzo… E quindi sarebbe ipocrita dire ‘No, non mi tocca’. Sicuramente non mi strapperei i capelli, non sono il tipo di persona che obbliga un’altra a stare con me, quindi se le cose sono andate così è perché dovevano andare così”, ha dichiarato.

L’indiscrezione su Raffaella e Federico Nicotera

Negli ultimi giorni, il web ha rilanciato un gossip che ha coinvolto proprio Raffaella Scuotto (qui per il video cancellato). Alcuni utenti, dopo aver notato uno “sguardo sognante” da parte dell’ex corteggiatrice in un video, hanno ipotizzato che potesse essere diretto a Federico Nicotera, anche lui ex volto di Uomini e Donne. L’ex tronista, dopo la fine della sua relazione con Carola Carpanelli, è stato accostato prima a Isobel Kinnear e ora a Raffaella, in una catena di voci mai confermate.

La smentita di Raffaella: “Non so perché accostate il mio nome al suo”

Stanca dei continui rumors, Raffaella ha deciso di chiarire tutto tramite alcune storie su Instagram. “Sfatiamo questo mito di me e Federico. Non so per quale strano motivo voi pensiate che io e Federico abbiamo qualcosa, abbiamo avuto qualcosa, potremmo avere qualcosa. Io non lo so perché voi accostiate il mio nome a quello di Federico in modo sentimentale”, ha detto con tono deciso.

Ha poi raccontato l’unica occasione in cui si sono incrociati: “L’ho incontrato una sera in un locale, punto. Non so nient’altro della sua vita, abbiamo chiacchierato dieci minuti perché è amico di Lavinia”.

Infine, ha chiesto di porre fine alle speculazioni: “Per favore lasciate stare questo ragazzo, lo mettete nelle mie situazioni a questo ragazzo che non c’entra niente. Continuate a darmi 300mila fidanzati, va bene, ma lasciate stare questo ragazzo”.

La reazione di Federico Nicotera

Anche Federico ha deciso di commentare il gossip, scegliendo l’ironia. Con una storia su Instagram ha condiviso le parole di Raffaella scrivendo: “Dopo questa verità, che altro si inventeranno?”. Una risposta leggera, che conferma la totale assenza di coinvolgimento da parte sua.