Nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta ieri, abbiamo fatto la conoscenza dei nuovi tronisti dell’edizione. Tra questi c’è anche il giovane Brando, 22enne di Treviso, il quale si è raccontato nel video di presentazione. Tuttavia, dopo la registrazione sono giunte copiose segnalazioni sul conto del nuovo protagonista del trono classico: è davvero fidanzato?

Brando, il nuovo tronista di Uomini e Donne è fidanzato?

Brando di Uomini e Donne è fidanzato? La prima segnalazione, come riportato dalle colleghe di IsaeChia.it, sarebbe giunta all’esperta di gossip, Deianira Marzano.

Ma le segnalazioni sono arrivate anche a Very Inutil People: secondo alcune fonti Brando sarebbe “fidanzatissimo”. Qualcuno ha persino taggato la presunta fidanzata, tale Alice, la quale sentendosi chiamata in causa ha deciso di intervenire in prima persona per smentire le voci sul suo conto:

Ci tengo a precisare e chiarire la situazione. Io e Brando abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto di amicizia, niente di più. Condividere un alloggio e convivere per motivi di lavoro non significa essere fidanzati.

Il post in questione però, oltre a non sembrare affatto convincente, sarebbe stato rimosso poco dopo dalla ragazza.