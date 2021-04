Brando Giorgi non ha alcuna intenzione di indietreggiare di un solo passo rispetto alla decisione di allontanarsi dal resto del gruppo dei naufraghi dell’Isola dei Famosi. L’unico momento che lo vede vicino agli altri compagni di avventura è quello della sua razione di riso.

Brando Giorgi non saluta Beppe Braida, la reazione di Gilles Rocca

C’è chi reputa la scelta di Brando Giorgi come una presa di posizione fondata su una grande incoerenza e chi, come Andrea Cerioli, la reputa una mera mossa strategica, teoria condivisa anche da Angela Melillo.

Nelle passate ore inoltre a scoraggiare il gruppo di isolani è stata una brutta notizia che ha portato Beppe Braida ad abbandonare il reality e fare presto ritorno in Italia. Se tutti i compagni di avventura si sono stretti attorno a lui in segno di solidarietà, lo stesso non è accaduto per Brando che ha ammesso di non essersi accorto dell’abbandono del comico.

Il comportamento dell’attore non è affatto piaciuto al resto del gruppo che lo ha fortemente criticato a partire da Francesca Lodo. Dura soprattutto la reazione di Gilles Rocca che ha commentato:

Potevi stare pure qui con noi, adesso, hai capito? Perché questo fa parte del gioco, quella è vita vera. Se stavi con noi e ti interessavi due minuti, era una cosa un po’ più carina. Hai fatto l’ennesima figura di me**a!

Gilles ha anche auspicato che Giorgi possa separarsi definitivamente dal resto del gruppo alla luce dei suoi recenti atteggiamenti di totale distacco.