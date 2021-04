La decisione di Brando Giorgi di lasciare l’Isola dei Famosi è stata purtroppo obbligata. In apertura di puntata, Massimiliano Rosolino ha annunciato l’uscita di scena dell’attore a causa di sopraggiunti problemi di salute. L’inviato si è limitato, nello specifico, a parlare di problemi ad un occhio senza però aggiungere ulteriori dettagli.

Brando Giorgi, come sta dopo l’abbandono dell’Isola dei Famosi

Così come accaduto in seguito per Elisa Isoardi, anche Brando Giorgi torna in Italia per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti medici dopo un problema ad un occhio. Rosolino aveva comunicato a Ilary Blasi:

Brando Giorgi come vedi non fa parte del gruppo ed è una notizia importante. Ha dovuto fare degli esami e purtroppo dovrà rientrare in Italia. Quindi, Brando abbandona il gioco.

A spiegare come sta realmente è stato lo stesso attori rispondendo sotto al suo post social in cui veniva annunciato l’abbandono ai tanti messaggi di solidarietà e supporto:

Grazie di cuore a tutti, avrei continuato con molto piacere ma ho subito il distacco della retina e sono costretto a rientrare con urgenza. Sabato sarò operato. Sono serenissimo, siatelo anche voi.

Brando ha poi aggiunto un suo pensiero su quando accaduto:

Pensiamo di avere tutto sotto controllo ma gli imprevisti sono i veri direttori della nostra esistenza e vanno affrontati con coraggio. Anche l’occhio vuole la sua parte. Grazie. Fate memoria del bello. Abbraccio tutti di cuore.