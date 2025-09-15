Brando fidanzato dopo Raffaella, spunta la foto: lui interviene

Dopo un periodo di silenzio seguito alla rottura con Raffaella Scuotto, Brando Ephrikian torna a far parlare di sé. L’ex tronista di Uomini e Donne è finito al centro delle chiacchiere social dopo la pubblicazione di una foto che lo ritrae in compagnia di una ragazza, scatenando le voci su una presunta nuova fidanzata. Ma lui non ci sta e, con un lungo sfogo via social, smentisce tutto e risponde duramente alle insinuazioni.

L’immagine della “fidanzata” e la reazione di Brando Ephrikian sui social

L’immagine in questione è stata diffusa dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha lasciato intendere che Brando fosse già impegnato in una nuova relazione sentimentale. La notizia ha immediatamente fatto il giro del web, ma l’ex volto del dating show non è rimasto in silenzio. Attraverso una storia su Instagram, ha voluto chiarire la sua posizione, negando categoricamente ogni coinvolgimento sentimentale.

“Ringrazio tutti i cupido non richiesti che cercano di decidere chi dovrebbe far parte della mia vita sentimentale. Quelle foto sono vecchie o tagliate apposta. In questo momento non voglio e non cerco una relazione”, ha scritto Brando, lasciando intendere di essere ancora concentrato su sé stesso e non intenzionato a ricominciare una nuova storia d’amore.

Lo sfogo

Nel suo messaggio, Brando si è lasciato andare anche a parole dure contro chi, secondo lui, alimenta voci senza alcun fondamento. “Ormai siamo abituati a queste critiche infamatorie”, ha detto, rivolgendosi direttamente a chi crede a tutto ciò che circola sui social. “Non dovete prendere per vero ogni contenuto pubblicato. Spesso sono solo bugie. Noi ce ne stiamo per i fatti nostri e chi vuole infangare può anche andare a quel paese”, ha concluso con toni molto accesi.

Fine della storia con Raffaella Scuotto

La relazione tra Brando e Raffaella, nata a Uomini e Donne, si era conclusa a inizio luglio. A renderlo pubblico fu la stessa Raffaella, spiegando attraverso un post che la loro storia aveva vissuto diversi momenti difficili. Parlò di una “luce negli occhi” che si era spenta e di un percorso fatto di alti e bassi che aveva portato entrambi alla decisione di separarsi.

Ad oggi, nonostante alcuni contatti sporadici, non sembrano esserci segnali di un riavvicinamento tra i due. Brando sembra piuttosto deciso a prendersi del tempo per sé, lontano dai riflettori e dai gossip.