Brando Ephrikian sbotta dopo lo sfogo di Raffaella: “Tutto questo è follia”

Brando Ephrikian sbotta dopo i gossip che stanno circolando su di lui e Raffaella.

La rottura tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, continua a far discutere. Dopo giorni di voci, allusioni e frecciatine social da parte dell’ex corteggiatrice, oggi è arrivata la tanto attesa replica di Brando, che ha deciso di dire la sua e mettere un freno alle polemiche.

Le accuse velate di Raffaella: “Ho difeso troppo la nostra storia”

Tutto è partito da una serie di storie pubblicate da Raffaella, in cui parlava di aver dato molto alla relazione e di averla difesa anche quando forse non era più il caso. Un messaggio che molti fan hanno interpretato come un chiaro riferimento a chat compromettenti o a mancanze di rispetto da parte di Brando. (Qui tutti i dettagli sullo sfogo di Raffaella).

Brando Ephrikian sbotta: “È follia, non so nulla di queste chat”

A far chiarezza è arrivata oggi la voce diretta di Brando, che ha scelto di rispondere in maniera decisa, ma senza alimentare ulteriori polemiche. In esclusiva alla newsletter di Lorenzo Pugnaloni, ha dichiarato: “Non so nulla in merito alle chat di cui Raffaella ha parlato. Sono le solite quattro persone del cavolo che vogliono mettere zizzania e insinuare cose, senza un minimo di prova a supporto di ciò che stanno sostenendo. È follia che ci sia questo accanimento nei miei confronti e, in generale, nella coppia. Se abbiamo preso la decisione di lasciarci, sappiamo noi quali sono le vere motivazioni!”

Una rottura che continua a dividere il web

Le parole dell’ex tronista arrivano in un momento in cui il web si è letteralmente spaccato: c’è chi difende Raffaella, lodando la sua sincerità e la sua sofferenza ancora palpabile, e chi invece prende le parti di Brando, chiedendo di smetterla con illazioni e post allusivi.

La domanda però resta: le chat esistono davvero o si tratta solo di voci montate ad arte? Nessuno dei due, finora, ha fornito prove concrete, ma la sensazione è che la tensione tra i due ex sia tutt’altro che sopita.