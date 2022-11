Bradford Beck, il marito di Giaele De Donà, ha finalmente rotto il silenzio e lo ha fatto tra le pagine del settimanale Chi, nell’ultimo numero in edicola. In realtà non è stato proprio lui a parlare direttamente bensì il suo ufficio legale il quale, in riferimento alla tanto discussa definizione di amore libero e al rapporto tra Giaele e Antonino ha preferito non rispondere. “I consiglieri di Brad ci hanno gelato”, si legge sul magazine diretto da Signorini.

Bradford Beck, il marito di Giaele De Donà interviene

Bradford Beck ha tuttavia replicato alle domande pertinenti al suo rapporto con Giaele ed ha spiegato quale sarà il suo comportamento futuro durante la permanenza nella Casa del GF Vip della moglie:

Sto benissimo, grazie. Cerco di adottare un approccio misurato a tutti i miei affari e mi piace essere molto prudente nelle mie azioni. È molto difficile da fare sotto i riflettori, che è uno dei motivi principali per cui mi piace evitarlo. Mia moglie ha ambizioni che la pongono al centro della scena e la sosterrò sempre come meglio posso. Ma preferisco comportarmi in maniera privata, come ho sempre fatto.

La riservatezza resta un punto di forza dell’uomo, che rispetto alla possibilità di fare una sorpresa alla moglie al GF Vip ha detto:

Non vedo l’ora di vedere mia moglie, ma sono abbastanza sicuro che non parteciperò allo show. Abbiamo il resto delle nostre vite da trascorrere insieme, e quando il suo tempo come concorrente del Grande Fratello volgerà al termine, ci prenderemo del tempo per rilassarci insieme. È una rockstar e penso che vedermi non farebbe altro che buttarla fuori dal gioco.

Di recente Giaele ha festeggiato 24 anni ma anche in occasione del compleanno l’uomo non ha fatto nulla per far sentire la sua presenza, come mai?

In origine c’era una celebrazione “unica nel suo genere” che avevo pianificato e coordinato con il Gf Vip, che sarebbe stata davvero speciale e prevedeva una pioggia di rose nel giardino. È stato progettato, studiato, avevamo i permessi, ma alcune preoccupazioni dell’ultimo minuto in merito a potenziali danni alla casa o alle attrezzature di produzione, ci hanno costretto a scartare quel piano all’ultimo minuto. Così ho inviato fiori, palloncini, donato i fondi extra in beneficenza e realizzato un video speciale che riassumeva l’ultimo anno delle nostre vite. Poiché sentivo che era qualcosa di importante, le ho anche scritto una lettera, che era qualcosa che viene dal mio cuore.

Il matrimonio di Giaele, dunque, sembra essere assolutamente in salvo e lo si comprende dalle parole usate dal marito Brad che si è detto ancora super innamoratissimo. Riferendosi alla Vippona ha concluso: