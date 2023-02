Bradford Beck, marito di Giaele De Donà del Grande Fratello Vip, ha scritto una lettera di San Valentino per la sua dolce metà condivisa da Matthias, fratello minore della vippona.

La missiva è molto distaccata e svela per quale motivo Bradford è stato lontano da sua moglie tutto questo tempo. Nonostante le scriva parole d’amore, ci sono anche delle evidenti raccomandazioni ed alcuni rimproveri che hanno letteralmente lasciato i fan di Giaele con l’amaro in bocca.

Ecco il suo contenuto:

Cara Giaele, volevo augurarti un felice San Valentino e un primo anniversario di un anno. Come probabilmente saprai già, sono rimasto scontento dei tuoi comportamenti e del tuo rispetto verso il nostro matrimonio. Che sia per le tue scelte o influenzate da altri, ogni volta che ho preso contatto in precedenza, tu hai scelto di fare qualcosa di irrispettoso poco dopo.

E’ stato proprio per questo che i miei contatti sono stati estremamente limitati. Viaggerò molto durante il prossimo mese, che coinvolgerà anche l’Italia. Se desideri, come dici, una mia visita faccia a faccia prima che il tuo tempo sia scaduto nello show, ti suggerisco di non assumere comportamenti che potrebbero sembrare controproducenti per il nostro matrimonio.

Lascerò che tu possa decidere di testa tua, ma suggerisco una prudenza nei tuoi comportamenti, nei giochi e nelle tue dinamiche. Ancora una volta, buon San Valentino e un primo anniversario di un anno. Ps: per favore, smetti di fumare e bere. La tua salute e la perdita di peso sono motivo di seria preoccupazione per me. Ricorda, senza salute hai poche basi su cui costruire. Non darlo mai per scontato. Love more than the world turns. Bradford.