Stasera Food Network (DTT, 33) trasmetterà uno speciale su “Braci”, il temporary restaurant aperto da Barù in zona Navigli a Milano. In onda oggi, venerdì 29 luglio a parte dalle 22, una puntata unica che ci condurrà nello straordinario mondo di Gherardo Gaetani.

Braci di Barù diventa un format TV

Intervistato da TVBlog, Barù svela di guardare i programmi di cucina e di avere un mito assoluto in tal senso: “Sì, sì, qualcuno lo guardo… Faccio solo un nome, che per me era il numero uno: Anthony Bourdain (ex compagno di Asia Argento morto suicida, ndr)”.

Gherardo ha anche svelato della fatica fatta per farsi conoscere realmente per quello che è, senza sovrastrutture di sorta:

Guarda, ho dovuto fare il Grande Fratello Vip per farmi conoscere per quel che sono. Dopo venti anni nei quali nessuno mi guardava come un pazzo, ora finalmente sono uscito me stesso. Mi dicevano che ero ‘di nicchia’, ma ora che mi sono confrontato con gente ‘normale’ e ho avuto la conferma che il ‘popolo italiano’ mi stima, magari mi fanno fare quello che voglio.

Barù svela anche il suo desiderio in merito al format che andrà in onda stasera:

C’è questo piccolissimo problema che in tv non si può fare tutto quello che vorresti, che non possiamo comportarci come vogliamo. Ma a parte tutto io davvero spero faccia ridere, ma davvero. Voglio far divertire, anche perché mi sembra che anche quando si parla di cibo siano sempre tutti seri. E invece no: vorrei far divertire e vorrei anche fare qualcosa di diverso.