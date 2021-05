Scazzottata senza precedenti tra due giornalisti di Rai Sport, così come riporta FQMagazine che racconta la bislacca faccenda che avrebbe mandato anche uno di loro in ospedale per via delle botte ricevute.

Botte da orbi tra due giornalisti di Rai Sport: uno finisce in ospedale

I due giornalisti di Rai Sport se le sarebbero suonate di santa ragione per colpa del condizionatore. La notizia è stata divulgata dal Corriere della Sera che fa sapere anche che, al seguito del ferimento, uno dei due redattori starebbe valutando la possibilità di denunciare il suo collega per lesioni personali: