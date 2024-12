Bortuzzo denuncia Lulù costretta al braccialetto elettronico, processo per stalking e minacce: le accuse shock

L’amore nato tra le mura del Grande Fratello Vip 2021-2022 tra Manuel Bortuzzo, campione di nuoto paralimpico, e Lulù Hailé Selassié, autoproclamata principessa etiope e influencer, si è trasformato in un caso giudiziario. Dopo la fine della loro relazione nell’aprile 2022, Lucrezia non ha accettato la separazione, perseguitando Manuel per due anni con messaggi incessanti, appostamenti e minacce. L’atleta, esasperato, ha deciso di denunciarla, dando il via a un procedimento che culminerà il prossimo marzo con un processo per stalking.

Due anni di tormenti: l’ossessione di Lulù per Bortuzzo

Dal momento della rottura, Lucrezia Hailé Selassié ha seguito Manuel Bortuzzo ovunque, persino durante le sue trasferte all’estero. Tra gli episodi più inquietanti, emerge quello di settembre 2022, quando l’influencer si è presentata in un ristorante dove l’atleta stava cenando con la nuova fidanzata, prenotando un tavolo per appostarsi.

Anche durante i Mondiali di nuoto a Manchester, nell’estate del 2023, Lucrezia ha pernottato nello stesso albergo di Manuel, lasciandogli un biglietto carico di emozione e disperazione: «Amore mio, ti aspetto nella mia stanza».

Gli episodi più gravi: violenza e irruzioni

Gli episodi di stalking non si sono limitati a messaggi e appostamenti. Durante i Mondiali paralimpici dello scorso aprile in Portogallo, Lucrezia è arrivata a lasciare un messaggio sotto la porta della camera d’albergo di Manuel e successivamente si è presentata nella sua stanza, aggredendolo fisicamente con due schiaffi.

In un’altra occasione, nel settembre 2022, si è scagliata contro i medici di un ospedale di Latina, dove Bortuzzo era ricoverato, tentando di entrare nella sala operatoria.

La denuncia e il processo: il braccialetto elettronico per Lucrezia

Esasperato dai continui atti persecutori, Manuel Bortuzzo ha deciso di denunciare la sua ex compagna. A seguito delle indagini, Lucrezia è stata sottoposta a divieto di avvicinamento e obbligata a indossare un braccialetto elettronico per evitare ulteriori contatti con l’atleta.

Nonostante l’influencer abbia chiesto la revoca della misura, sostenendo che interferisse con la sua attività professionale, il giudice ha rigettato la richiesta. Il processo inizierà il prossimo 13 marzo, con rito abbreviato.

Un amore nato sotto i riflettori e finito in tribunale

La storia tra Lucrezia Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo, iniziata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, si è trasformata in una vicenda giudiziaria che mette in luce i rischi legati alle relazioni ossessive. Le accuse di stalking sono aggravate dalla precedente relazione affettiva tra i due e dalle condizioni fisiche di Manuel, costretto su una sedia a rotelle a causa di una sparatoria subita nel 2019.

(Fonte: Il Messagero)